Alessandro Tersigni spiazza il web, l’annuncio che tutti aspettavano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Tersigni spiazza il web, l’attore torna sui social co un grande annuncio che rende più bello l’arrivo del nuovo anno, di cosa si tratta? foto facebookE’ uno dei volti maggiormente noti del piccolo schermo, da anni è uno dei protagonisti principali della fiction pomeridiana di Rai Uno di grande successo, dal titolo Il Paradiso delle Signore. E’ un grande successo il suo che comincia diversi anni fa, grazie alla partecipazione ad una delle edizione del Grande Fratello che hanno regalato la popolarità, oltre che tantissimo seguito da parte delle sue fan. Detto questo, come annunciato prima, l’attore torna sui social e in particolare su Instagram con un annuncio che riguarda proprio la fiction di Rai Uno: scopriamo insieme di cosa si tratta. LEGGI ANCHE>>> Alessandro ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021)il web, l’attore torna sui social co un grande annuncio che rende più bello l’arrivo del nuovo anno, di cosa si tratta? foto facebookE’ uno dei volti maggiormente noti del piccolo schermo, da anni è uno dei protagonisti principali della fiction pomeridiana di Rai Uno di grande successo, dal titolo Il Paradiso delle Signore. E’ un grande successo il suo che comincia diversi anni fa, grazie alla partecipazione ad una delle edizione del Grande Fratello che hanno regalato la popolarità, oltre che tantissimo seguito da parte delle sue fan. Detto questo, come annunciato prima, l’attore torna sui social e in particolare su Instagram con un annuncio che riguarda proprio la fiction di Rai Uno: scopriamo insieme di cosa si tratta. LEGGI ANCHE>>>...

ThatsoRachel_ : RT @heavensphrases: Ho deciso di guardare la prima stagione... Niente, il Paradiso non è il Paradiso senza Alessandro Tersigni. #ilparadiso… - incantodineve : RT @heavensphrases: Ho deciso di guardare la prima stagione... Niente, il Paradiso non è il Paradiso senza Alessandro Tersigni. #ilparadiso… - stupiddthought : RT @heavensphrases: Ho deciso di guardare la prima stagione... Niente, il Paradiso non è il Paradiso senza Alessandro Tersigni. #ilparadiso… - Cattegaris1 : RT @heavensphrases: Ho deciso di guardare la prima stagione... Niente, il Paradiso non è il Paradiso senza Alessandro Tersigni. #ilparadiso… - martaxxofficial : RT @heavensphrases: Ho deciso di guardare la prima stagione... Niente, il Paradiso non è il Paradiso senza Alessandro Tersigni. #ilparadiso… -