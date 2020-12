Tutto quello che devi sapere per smentire le bufale sul vaccino di un No Vax

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 31 dicembre 2020) . Da quando è partita la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, sono tantissime le fake news circolate in rete. Tra chi afferma che ilnon sia sicuro perché sviluppato in troppo poco tempo, chi dice che modifichi il patrimonio genetico di chi lo riceve e chi sostiene che non garantisca immunità perché il virus è già mutato, proviamo atutte ledi negazionisti e no vax. Ilcontro il coronavirus non è sicuro perché è stato approvato troppo velocemente. Ilcomunque è inutile perché il virus è già mutato. E modifica il patrimonio genetico di chi riceve il farmaco. Queste sono solo alcune delle fake news che abbiamo letto in queste settimane, con l’avvio della campagna di vaccinazione contro il Sars-Cov-2. I negazionisti, sin dallo scoppio dell’emergenza, ...