Tragico incidente dopo il turno in ospedale: addio alla dottoressa Silvia Camilli (Di giovedì 31 dicembre 2020) La dottoressa 32enne Silvia Camilli, che lavorava all'ospedale di Putignano, è rimasta vittima di un grave incidente stradale nel Barese. (Facebook)Stava rientrando a casa a Gioia del Colle, dopo aver terminato il turno notturno in ospedale, quando improvvisamente la sua auto si è ribaltata più volte finendo sul terreno oltre la carreggiata. Silvia Camilli, una dottoressa originaria di Roma, è morta a causa del Tragico schianto. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 9.30 di ieri, mercoledì 30 dicembre, lungo la Sp 106, la strada provinciale di Putignano, comune in provincia di Bari. I rilievi sono stati affidati ...

