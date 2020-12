Seguendo l’assioma di Borghi | Salvini non può criticare Conte

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La lotta di classe, intesa come livello di istruzione. La giornata parlamentare di ieri, mercoledì 30 dicembre, è stata contraddistinta da due eventi: il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio e, sempre a Palazzo Madama, è andato in scena il discorso delle polemiche partorito dal leghista Alberto Bagnai. Un paragone tra la Germania nazista che invade la Polonia e la situazione attuale nell’Unione Europea che, inevitabilmente, ha provocato molte reazioni indignate. Ovviamente la maggioranza ha condannato quelle parole e, come ovvio anche in questo caso, il Carroccio ha preso le difese del suo senatore. Infine è arrivata la replica di Claudiocontro Bellanova che aveva invitato il parlamentare della Lega a rileggere i libri di storia. LEGGI ANCHE > In Senato come su FB: Bagnai paragona la situazione europea all’invasione della ...