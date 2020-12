Se i figli sono una priorità | si fanno

Leggi su iodonna

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sipochiperché la maternità non rappresenta più unaassoluta. Ho sempre creduto che le nostre azioniinversamente proporzionali all’interesse che attribuiamo a determinate scelte, e se davvero ci poniamo degli obbiettivi da raggiungere non c’è ostacolo che tenga. Troppo ottimista? No, forse realista, ho 58 anni,sposata da 26 anni e madre di 3. Lavoro da quando ho 21 anni, prima in aziende private come impiegata addetta all’export e poi dal 1993 nella sanità pubblica in qualità di infermiera. Durante i miei primi colloqui nel settore privato, da fidanzata senza, ho sempre dovuto affrontare la fatidica domanda sugli eventuali impegni familiari (ha intenzione di sposarsi a breve e di fare ...