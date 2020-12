Rt: Puglia 1 Indice di trasmissibilità corona virus, bozza report Iss (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Indice di trasmissibilità del Covid in Puglia raggiunge quota 1, mentre Veneto (1,07), Liguria (1,07) e Calabria (1,09) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 compatibile con uno scenario di tipo 2. Lo evidenzia la bozza del report sull’evoluzione della pandemia da Covid-19 elaborato settimanalmente da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Nel periodo di riferimento (21-27 dicembre) in Italia la situazione è «grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali». E inoltre «si osserva una diminuzione generale dell’impatto della epidemia nei servizi assistenziali, con i tassi di occupazioni dei posti letto in terapia intensiva e aree mediche sotto la soglia critica a livello nazionale per la prima volta dalla fine di ottobre», si legge nella ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’didel Covid inraggiunge quota 1, mentre Veneto (1,07), Liguria (1,07) e Calabria (1,09) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 compatibile con uno scenario di tipo 2. Lo evidenzia ladelsull’evoluzione della pandemia da Covid-19 elaborato settimanalmente da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Nel periodo di riferimento (21-27 dicembre) in Italia la situazione è «grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali». E inoltre «si osserva una diminuzione generale dell’impatto della epidemia nei servizi assistenziali, con i tassi di occupazioni dei posti letto in terapia intensiva e aree mediche sotto la soglia critica a livello nazionale per la prima volta dalla fine di ottobre», si legge nella ...

