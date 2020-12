Renzi attacca e minaccia Conte: “Non ho da perdere nulla” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Matteo Renzi non ci sta e sulla crisi di governo sferza ancora su Conte. Quello che dice è forte e molto bollente “Conte non ha capito che io non ho niente da perdere, non sono come Salvini che si giocava il Viminale” questa una delle ultime frasi che Matteo Renzi avrebbe detto nelle ultime battute L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) Matteonon ci sta e sulla crisi di governo sferza ancora su. Quello che dice è forte e molto bollente “non ha capito che io non ho niente da, non sono come Salvini che si giocava il Viminale” questa una delle ultime frasi che Matteoavrebbe detto nelle ultime battute L'articolo proviene da YesLife.it.

La crisi di governo sembra uno scenario sempre meno improbabile, mentre continua il confronto su come usare i miliardi dell'Europa ...

Legge elettorale, Conte si muove ma lo stallo resta

Il presidente del Consiglio annuncia una iniziativa nella conferenza stampa di fine anno, rispondendo al Pd che gli ha chiesto ripetutamente di intervenire.

