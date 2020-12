Nintendo e tutti i dati di vendita delle console degli ultimi 20 anni in un'unica infografica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Grazie a un'infografica pubblicata da Visual Capitalist, possiamo ora scoprire tutti i dati di vendita delle console Nintendo degli ultimi 20 anni. L'immagine non tiene conto delle "moderne" mini console SNES e NES. Come potete vedere, la generazione di Nintendo Wii e DS, la settima, è stata la migliore. Wii ha piazzato la bellezza di 101,6 milioni di console, mentre DS addirittura 154 milioni. L'infografica riporta anche i dati di console come il Game Boy che ha venduto 118,5 milioni di unità e SNES, che ha piazzato 49,1 milioni di console. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Grazie a un'pubblicata da Visual Capitalist, possiamo ora scopriredi20. L'immagine non tiene conto"moderne" miniSNES e NES. Come potete vedere, la generazione diWii e DS, la settima, è stata la migliore. Wii ha piazzato la bellezza di 101,6 milioni di, mentre DS addirittura 154 milioni. L'riporta anche idicome il Game Boy che ha venduto 118,5 milioni di unità e SNES, che ha piazzato 49,1 milioni di. Leggi altro...

