Napoli, CIttà dei Bambini a Ponticelli: dalla Giunta via libera ai lavori (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Giunta comunale di Napoli nei giorni scorsi, su proposta degli assessori all’Istruzione Annamaria Palmieri e all’Urbanistica Carmine Piscopo, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento e di riqualificazione urbana di parte del complesso denominato “CIttà dei Bambini” da destinare a “Laboratorio-Teatro”, ubicato nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli. Il progetto, per un importo complessivo di 2.620.775,17 euro, prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell’auditorium, già presente nel vecchio complesso scolastico, in teatro-laboratorio per circa 190 posti per le attività teatrali destinate ai Bambini e ragazzi. Inoltre, si realizzeranno sale e spazi destinati ad attività laboratoriali connesse ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lacomunale dinei giorni scorsi, su proposta degli assessori all’Istruzione Annamaria Palmieri e all’Urbanistica Carmine Piscopo, ha approvato il progetto esecutivo deidi completamento e di riqualificazione urbana di parte del complesso denominato “dei” da destinare a “Laboratorio-Teatro”, ubicato nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di. Il progetto, per un importo complessivo di 2.620.775,17 euro, prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell’auditorium, già presente nel vecchio complesso scolastico, in teatro-laboratorio per circa 190 posti per le attività teatrali destinate aie ragazzi. Inoltre, si realizzeranno sale e spazi destinati ad attività laboratoriali connesse ...

