Milan | il 2020 si chiude con una brutta notizia | altro assente per Benevento

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato un anno magico, sportivamente parlando, per il. Eppure ilnon sta riservando grandi soddisfazioni per i rossoneri nelle ultime ore. Confermati gli infortuni di Ibrahimovic e Bennacer, Stefano Pioli perde un’altra pedina per la trasferta del 3 gennaio 2021 al “Ciro Vigorito” di. Contro i giallorossi di Filippo Inzaghi mancherà anche Alexis Jesse Saelemaekers. L’esterno offensivo belga si è sottoposto ai controlli di rito che hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra che dovrà essere rivalutata tra 7-10 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.