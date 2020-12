Malattie polmonari: appello per ricariche ossigeno anche in farmacia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Malattie polmonari: i pazienti devono poter ricaricare l’ossigeno anche in ospedale e in farmacia. La senatrice Fregolen ha presentato un’interrogazione I malati affetti da patologie polmonari e respiratorie gravi devono poter disporre di tutte le tecnologie essenziali a garantire loro un livello quantomeno accettabile di qualità di vita. È il senso dell’interrogazione a risposta scritta presentata il 14… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020): i pazienti devono poter ricaricare l’in ospedale e in. La senatrice Fregolen ha presentato un’interrogazione I malati affetti da patologiee respiratorie gravi devono poter disporre di tutte le tecnologie essenziali a garantire loro un livello quantomeno accettabile di qualità di vita. È il senso dell’interrogazione a risposta scritta presentata il 14… L'articolo Corriere Nazionale.

frank9you : @sbonaccini la peste bubbonica non faceva distinzione tra giovani e vecchi uccideva tutti,covid è letale per chi ha… - Scacciavillani : @Domy61905088 Si. Quantomeno deve contribuire a pagarsi le cure per eventuali malattie polmonari. - ELENABO57732311 : @GiulioTerzi @GiuseppeConteIT @luigidimaio @GlobalCRL Sbagliato puntare il dito contro Cina, verifcate malattie inf… - lindatripodi : @graziellacesari @giangolz @CarloCalenda Credo che questa situazione riguardi chi sta sotto chemio. Mia mamma, per… - bimbumbambom : @BortoneMauro @Francesco_92_PT @wojak0 Intendo che è ora di finirla con l'attribuzione di morti polmonari, o per ag… -