L’anno che non mancherà: addio al 2020 segnato e condizionato dalla pandemia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – addio 2020. Un anno che entrerà di diritto nella storia per quanto è stato pesante e pieno di difficoltà. L’anno della pandemia, evento che non ha una cadenza ordinaria, scandita dal tempo. Questa è una cifra straordinaria, ma nella peggiore delle accezioni. Un minuscolo corpo capace di decimare popolazioni e farlo in maniera subdola, prendendosela maggiormente con gli indifesi, con chi già ha da combattere e non ha alcun bisogno di spallate ulteriori per poter cadere. Un anno nel quale ci hanno insegnato che tutto ciò che rientrava nella normalità era diventato “fuorilegge”. Ciò che poteva regalare gioia, di punto in bianco, era diventato una minaccia. Spazzate via tutte le abitudini di normale convivenza umana. Alcol, droga e armi portano alla morte, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –. Un anno che entrerà di diritto nella storia per quanto è stato pesante e pieno di difficoltà.della, evento che non ha una cadenza ordinaria, scandita dal tempo. Questa è una cifra straordinaria, ma nella peggiore delle accezioni. Un minuscolo corpo capace di decimare popolazioni e farlo in maniera subdola, prendendosela maggiormente con gli indifesi, con chi già ha da combattere e non ha alcun bisogno di spallate ulteriori per poter cadere. Un anno nel quale ci hanno inche tutto ciò che rientrava nella normalità era diventato “fuorilegge”. Ciò che poteva regalare gioia, di punto in bianco, era diventato una minaccia. Spazzate via tutte le abitudini di normale convivenza umana. Alcol, droga e armi portano alla morte, il ...

andreapurgatori : La roulette russa del #COVID19 si porta via anche Livia Giustolisi. In una manciata di giorni. Il premio intitolato… - juventusfc : È stato un anno che non dimenticheremo. Sarà l'anno di un nuovo inizio. ?? - TizianoFerro : ???????????? ?????????????? ?????? In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio - questo triplo platino vuol dire… - simastatecalmi : Gli àuguri divinavano la volontà degli Dei interpretando il volo degli uccelli. Da loro deriva l’usanza di fare gl… - marpion1 : Oh mi raccomando eh, le mutande rosse e le lenticchie come l'anno scorso, che ha portato benissimo nel 2020! -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno che Il 2021 inizia danzando: E.sperimenti Dance Company presenta 50MQ – DPCM – CON_TE, il trittico online dal 1 gennaio Fortune Italia