Il partito di Conte? È pronto: ecco chi ne farà parte e chi sta lavorando dietro alle quinte (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giuseppe Conte non si sbilancia su una sua lista, ma in Parlamento e fuori il cantiere è aperto. Tanto che, come anticipato da Repubblica, il fido Arcuri sta già lavorando a tessere la rete. E lo stesso sta facendo il viceministro Cancelleri, in Sicilia, mentre cerca già adesioni al progetto. E c’è chi spera in un primo test per le Comunali in Campania del 2021. Tutto sarebbe pronto per quello che sembra essere il partito di Giuseppe Conte. Il logo c’è e anche il sito. Per ora il futuro partito vestirà i panni di scialuppa di salvataggio del premier in caso di crisi. Il nome è “Italia 2023”. E stando a quanto riportato dal Foglio a creare la pagina web è stato l’ex di Forza Italia Raffaele Fantetti passato a ottobre nel Maie per sostenere proprio il presidente del Consiglio. Sul ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giuseppenon si sbilancia su una sua lista, ma in Parlamento e fuori il cantiere è aperto. Tanto che, come anticipato da Repubblica, il fido Arcuri sta giàa tessere la rete. E lo stesso sta facendo il viceministro Cancelleri, in Sicilia, mentre cerca già adesioni al progetto. E c’è chi spera in un primo test per le Comunali in Campania del 2021. Tutto sarebbeper quello che sembra essere ildi Giuseppe. Il logo c’è e anche il sito. Per ora il futurovestirà i panni di scialuppa di salvataggio del premier in caso di crisi. Il nome è “Italia 2023”. E stando a quanto riportato dal Foglio a creare la pagina web è stato l’ex di Forza Italia Raffaele Fantetti passato a ottobre nel Maie per sostenere proprio il presidente del Consiglio. Sul ...

Linkiesta : Bonapartismi #Conte vuole i Servizi segreti per farsi il partito e nascondere i pasticci del #Russiagate - AndreaRomano9 : Ma davvero c’è qualcuno nel @pdnetwork che auspica la nascita di un nuovo partito (guidato da Conte?) per poi allea… - aloisio20437414 : RT @PoliticaPerJedi: Incredibile come Zingaretti non reagisca all’inconsistenza di Conte, all’imprudenza di Renzi e alla fragilità dei 5S r… - acamilli : RT @PoliticaPerJedi: Incredibile come Zingaretti non reagisca all’inconsistenza di Conte, all’imprudenza di Renzi e alla fragilità dei 5S r… - MarisaGiannace : RT @PoliticaPerJedi: Incredibile come Zingaretti non reagisca all’inconsistenza di Conte, all’imprudenza di Renzi e alla fragilità dei 5S r… -

Ultime Notizie dalla rete : partito Conte Centristi, grillini in fuga e il fido Arcuri: ecco chi lavora al partito di Conte la Repubblica Coronavirus, Conte annuncia: “Il vaccino non sarà obbligatorio” | Le parole del premier

“ Lasciamo che parta la campagna vaccinale – ha detto Conte – vediamo il riscontro che ci sarà. Confidiamo di poter raggiungere una buona percentuale di popolazione anche su base facoltativa. Io stess ...

Il Natale nella Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte | FOTO

“Sarà un Natale diverso”! Ma vi sono luoghi in cui la diversità ha inciso più pesantemente. Tra questi certamente la Missione di Speranza e Carità fondata da Fratel Biagio Conte che già circa due mesi ...

“ Lasciamo che parta la campagna vaccinale – ha detto Conte – vediamo il riscontro che ci sarà. Confidiamo di poter raggiungere una buona percentuale di popolazione anche su base facoltativa. Io stess ...“Sarà un Natale diverso”! Ma vi sono luoghi in cui la diversità ha inciso più pesantemente. Tra questi certamente la Missione di Speranza e Carità fondata da Fratel Biagio Conte che già circa due mesi ...