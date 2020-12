Il concerto di Capodanno su Rai 1 dalla Fenice di Venezia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ stato un anno funesto questo 2020 e la cultura e la musica dal vivo hanno pagato a caro prezzo le decisioni che sono servite a tutelare la nostra salute. Ma si va avanti, si guarda al 2021 con speranze e con fiducia, senza dimenticare che è ancora troppo presto per posare la mascherina, che sarà un oggetto di fondamentale importanza anche per il nuovo anno. La Rai regala al suo pubblico il classicodiche non poteva mancare neppure in questo periodo storico così complicato. È il direttore d’orchestra inglese Daniel Harding il protagonista dell’ormai tradizionaledidi, che Rai Cultura propone venerdì 1° gennaio alle 12.20 in diretta su Rai1, con replica alle 18.15 su Rai5. La musica fa bene al cuore, alla ...

teatrolafenice : ?? Ci siamo anche quest'anno e sarà bello suonare per tutti voi. Ecco dove e quando seguire il Concerto di Capodanno… - teatrolafenice : ??Eccoli qua i dettagli e il programma del Concerto di Capodanno 2021 - RaiCultura : Il direttore @djharding, con l'Orchestra della Fenice e le voci soliste del soprano @RosaFeolaSinger e del tenore… - LuinoNotizie : #Maccagno, il #concerto di #Capodanno è online - Anto70007062 : RT @teatrolafenice: ?? Ci siamo anche quest'anno e sarà bello suonare per tutti voi. Ecco dove e quando seguire il Concerto di Capodanno dal… -

Concerto di Capodanno in Fenice in diretta televisiva su Rai1 Daniel Harding dirige Orchestra e Coro del Teatro La Fenice Solisti il soprano Rosa Feola e il tenore Xabier Anduaga ...