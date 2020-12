Il 2020 ci ha mostrato i veri padroni del calcio. Dal 2021 rispettiamoli (Di giovedì 31 dicembre 2020) Salutiamo il 2020 ricordando una delle sue lezioni più importanti per il mondo del calcio: senza i suoi tifosi, il pallone non esiste Salutare il 2020 è un esercizio difficile. Di primo acchito a prevalere è la rabbia, perché quello che ci lasciamo alle spalle è stato l’anno più difficile dai tempi della seconda guerra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Salutiamo ilricordando una delle sue lezioni più importanti per il mondo del: senza i suoi tifosi, il pallone non esiste Salutare ilè un esercizio difficile. Di primo acchito a prevalere è la rabbia, perché quello che ci lasciamo alle spalle è stato l’anno più difficile dai tempi della seconda guerra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

WWFMolise : RT @WWFitalia: Il #2020 ci ha tolto tanto, ma ci ha anche mostrato quali sono le cose davvero importanti nella #vita ?? Ci ha fatto capire c… - AnsaLombardia : Covid, Fontana: battaglia lunga ma noi ne usciremo vincitori. Primo pensiero a vittime, pandemia ha mostrato paese… - paologranvi : RT @TristeMietitore: Di buono il 2020 mi ha mostrato che chi avevo il sospetto fosse un coglione, era davvero un coglione. - alesavini_ : RT @faro_atlantico: Si conclude con un nuovo traguardo il #2020 di #FaroAtlantico: 8??5??0?? followers. Grazie per il supporto e l’interess… - akhetaton11 : RT @OsservatorioRus: 2020 - IL #PAGELLONE DI FINE ANNO?? Il 2020 è stato un pessimo anno per molte repubbliche ex sovietiche, e non solo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 mostrato Borsa Italiana: i titoli migliori e peggiori del 2020 Money.it L’Anno che Verrà, chi è Gaia: da Amici, un 2020 da incorniciare

Gaia Gozzi ospite a "L'Anno che verrà 2021": l'artista conclude un 2020 da incorniciare per la sua carriera e la vita privata. Scopriamo i suoi passi ...

Covid, Fontana: battaglia lunga ma noi ne usciremo vincitori

"Vi esorto a guardare al nuovo anno con rinnovata fiducia, è vero siamo ancora in guerra contro il virus, ma abbiamo imparato a difenderci e contrattaccare con il vaccino, abbiamo messo in campo le fo ...

Gaia Gozzi ospite a "L'Anno che verrà 2021": l'artista conclude un 2020 da incorniciare per la sua carriera e la vita privata. Scopriamo i suoi passi ..."Vi esorto a guardare al nuovo anno con rinnovata fiducia, è vero siamo ancora in guerra contro il virus, ma abbiamo imparato a difenderci e contrattaccare con il vaccino, abbiamo messo in campo le fo ...