Dakar 2021: il percorso e le 12 tappe ai raggi X. Partenza e arrivo a Jeddah (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutto è pronto per la 43^ edizione della Dakar. Dall’Arabia Saudita manca sempre meno al via di una delle competizione motoristiche più faticose e dure al mondo. Auto, moto, camion, quads e SSV si contenderanno il successo nelle rispettive classi nelle 12 tappe previste. Saranno 7646 i chilometri da percorrere, 4767 di questi cronometrati. Si inizierà e si finirà da Jeddah dopo quasi due settimane di azione. Dopo un prologo di 11km il 2 gennaio, la Dakar 2021 scatterà ufficialmente il giorno seguente con 277 km cronometrati. La prima asperità della manifestazione araba potrebbe riservare molte sorprese vista la particolarità della location, ricca di sentieri rocciosi in cui l’errore e le forature sono dietro l’angolo. Le prime caratteristiche dune della Dakar inizieranno a comparire ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutto è pronto per la 43^ edizione della. Dall’Arabia Saudita manca sempre meno al via di una delle competizione motoristiche più faticose e dure al mondo. Auto, moto, camion, quads e SSV si contenderanno il successo nelle rispettive classi nelle 12previste. Saranno 7646 i chilometri da percorrere, 4767 di questi cronometrati. Si inizierà e si finirà dadopo quasi due settimane di azione. Dopo un prologo di 11km il 2 gennaio, lascatterà ufficialmente il giorno seguente con 277 km cronometrati. La prima asperità della manifestazione araba potrebbe riservare molte sorprese vista la particolarità della location, ricca di sentieri rocciosi in cui l’errore e le forature sono dietro l’angolo. Le prime caratteristiche dune dellainizieranno a comparire ...

Rally_it : Dakar 2021 - Il campione dei quad Ignacio Casale passa ai Camion - motorionline : Monster Energy #Honda Team alla Dakar 2021: un nuovo capitolo sportivo [VIDEO] - - dakarbot : RT @motorionline: #Dakar | A seconda di come andrà la #Dakar2021, il pilota Honda Joan Barreda capirà il da farsi per il suo futuro ?? ??ht… - motorionline : #Dakar | A seconda di come andrà la #Dakar2021, il pilota Honda Joan Barreda capirà il da farsi per il suo futuro ??… - Motorsport_IT : #Dakar | La Dakar 2021 potrebbe essere l'ultima in moto per Barred -