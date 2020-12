Come giocare a tombola con Alexa (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Foto: Pixabay)Tra le skill di Alexa più popolari degli ultimi giorni c’è quella chiamata tombola che trasforma l’assistente di Amazon in una perfetta spalla per divertirsi con il tradizionale gioco delle feste natalizie. Sarà infatti possibile far parlare Alexa in napoletano estraendo i numeri seguendo la smorfia classica oppure, portando un po’ di leggerezza in questo momento difficile, con la versione “asintomatica”. La creazione dello sviluppatore partenopeo Pierpaolo Sepe era stata lanciata originariamente due anni fa – entrando tra le tre top skill di dicembre 2018 – e si è migliorata continuando a dedicarsi a una delle grandi passioni delle famiglie italiane a Natale e Capodanno, la tombola. Si può attivare gratuitamente, mentre la smorfia in napoletano è un contenuto premium a pagamento. Come ... Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Foto: Pixabay)Tra le skill dipiù popolari degli ultimi giorni c’è quella chiamatache trasforma l’assistente di Amazon in una perfetta spalla per divertirsi con il tradizionale gioco delle feste natalizie. Sarà infatti possibile far parlarein napoletano estraendo i numeri seguendo la smorfia classica oppure, portando un po’ di leggerezza in questo momento difficile, con la versione “asintomatica”. La creazione dello sviluppatore partenopeo Pierpaolo Sepe era stata lanciata originariamente due anni fa – entrando tra le tre top skill di dicembre 2018 – e si è migliorata continuando a dedicarsi a una delle grandi passioni delle famiglie italiane a Natale e Capodanno, la. Si può attivare gratuitamente, mentre la smorfia in napoletano è un contenuto premium a pagamento....

