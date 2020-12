Città Alta, si surriscalda la sauna Incendio in un appartamento (Di giovedì 31 dicembre 2020) In via Donizetti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio del 31 dicembre: il guasto ha causato le fiamme, ma per fortuna non ci sono stati feriti Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 31 dicembre 2020) In via Donizetti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio del 31 dicembre: il guasto ha causato le fiamme, ma per fortuna non ci sono stati feriti

