Capodanno blindato con 220 uomini in divisa Il questore di Ancona | ' Nessuna irruzione in casa ma non faremo sconti'

(Di giovedì 31 dicembre 2020)- Circa 220 operatori delle forze di polizia a presidiare la provincia. Sorvegliata speciale: la notte di, con lo sguardo puntato non solo alla zona rossa , ma anche alla prevenzione ...

rep_palermo : Palermo, Capodanno blindato: task force di 200 uomini a caccia di feste e 'botti' [di Francesco Patanè] [aggiorname… - rosaca : RT @POPOLOdiTWlTTER: Capodanno blindato, Lamorgese minaccia: “Controlli severi, saremo inflessibili nelle sanzioni”. Ci entreranno in casa:… - LiveSicilia : Capodanno blindato: posti di blocco e controlli su feste private - OrnyOnirica : Milano, Capodanno blindato dal centro a via Gola -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno blindato

Milano si prepara a vivere il primo Capodanno dall’inizio della pandemia, in piena zona rossa: per questa sera sono vietati gli assembramenti ...ANCONA - Circa 220 operatori delle forze di polizia a presidiare la provincia. Sorvegliata speciale: la notte di Capodanno, con lo sguardo puntato non solo alla zona rossa, ma anche alla prevenzione ...