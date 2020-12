Buoni propositi per il 2021 Twitter Edition (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ogni anno è sempre la stessa storia: in questo periodo, di solito, compro una nuova agenda. Nella prima pagina, stilo una lista di buoni propositi da mettere in pratica nei 12 mesi successivi. Scrivo le cose che mi piacerebbe fare, quelle da non ripetere e i vizi da eliminare. Quest’anno, però, non l’ho ancora fatto: il 2020, nel bene e nel male, ha assorbito gran parte delle mie energie e non ho avuto le forze per pensare ai piani per il futuro. https://twitter.com/fapunte/status/1336416255482408965?s Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ogni anno è sempre la stessa storia: in questo periodo, di solito, compro una nuova agenda. Nella prima pagina, stilo una lista di buoni propositi da mettere in pratica nei 12 mesi successivi. Scrivo le cose che mi piacerebbe fare, quelle da non ripetere e i vizi da eliminare. Quest’anno, però, non l’ho ancora fatto: il 2020, nel bene e nel male, ha assorbito gran parte delle mie energie e non ho avuto le forze per pensare ai piani per il futuro. https://twitter.com/fapunte/status/1336416255482408965?s

