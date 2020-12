Becky Hammon nella storia: è la prima donna capo allenatrice in una partita NBA (Di giovedì 31 dicembre 2020) E' diventata la prima donna ad allenare una squadra in una partita NBA la 43enne Becky Hammon . E' accaduto mercoledì 30 dicembre durante la partita degli Spurs contro i Los Angeles Lakers. Hammon, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) E' diventata laad allenare una squadra in unaNBA la 43enne. E' accaduto mercoledì 30 dicembre durante ladegli Spurs contro i Los Angeles Lakers., ...

