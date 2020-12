Vicenza-Entella 0-1 | Koutsoupias la sblocca | Tabellino | Precedenti e curiosità (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vicenza-Entella è la partita con cui i veneti e i liguri concluderanno il 2020. L’esperta punta va fuori a metà primo tempo: al suo posto Longo. In avvio di ripresa… L'articolo Vicenza-Entella 0-1 Koutsoupias la sblocca Tabellino Precedenti e curiosità proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è la partita con cui i veneti e i liguri concluderanno il 2020. L’esperta punta va fuori a metà primo tempo: al suo posto Longo. In avvio di ripresa… L'articolo0-1laproviene da Meteoweek.com.

clikservernet : Vicenza-Virtus Entella: le formazioni ufficiali - Noovyis : (Vicenza-Virtus Entella: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - PEFIORENTINA : Serie B 60mins Vicenza 0 Virtus Entella 1 - ftg_soccer : GOAL! SPAL in Italy Serie B SPAL 2-1 Brescia GOAL! Virtus Entella in Italy Serie B Vicenza 0-1 Virtus Entella - ftg_soccer : GOAL! Virtus Entella in Italy Serie B Vicenza 0-1 Virtus Entella -