Uomini e Donne, l'ipotesi avanza: sul trono potrebbe salire proprio lui? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il famosissimo personaggio televisivo Tommaso Zorzi potrebbe presto sedersi sul trono di Uomini e Donne? Le ipotesi avanzano… Una visita inaspettata ai concorrenti del Grande Fratello VIP ha acceso svariate lampadine nelle teste dei tanti telespettatori. Nell'ultima puntata del reality andata in onda, in diretta, Maria de Filippi si è collegata con la Casa ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

