Terribile incidente in Puglia | addio a Silvia | medico di Roma | aveva solo 32 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tragicoquello avvenuto oggi, mercoledì 30 dicembre, in, sulla strada provinciale 106 tra Putignano e Goia, intorno alle 9:30. A perdere la vita, nelimpatto.Camilli, una giovane dottoressa originaria didi 32e residente a Gioia del Colle., specializzanda dell’Università Tor Vergata, lavorava a Putignano, all’ospedale Santa Maria degli Angeli. Stando a una prima ricostruzione, pare proprio che la giovane stesse tornando a casa dopo il turno di lavoro quando la sua auto, una Toyota Ago, per cause ancora in fase di accertamento si è prima ribaltata e poi è uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118. su Il Corriere della Città.