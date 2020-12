Sci | Paris quarto a Bormio | Ho ritrovato il divertimento

SkySport : ULTIM'ORA SCI CDM Discesa libera Bormio, vince l'austriaco Mayer Dominik Paris quarto a 13 centesimi #SkySport #Sci… - SkySport : Coppa del mondo: discesa libera uomini di Bormio, vince Mayer. Paris 4° - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Mayer vince la discesa di Bormio, ma Paris è quarto - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci: Mayer vince la discesa di Bormio, ma Paris è quarto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Mayer vince la discesa di Bormio, ma Paris è quarto -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Paris

La spettacolare e massacrante discesa di Coppa del mondo di Bormio, sui 3.270 metri della pista 'Stelvio', ultima gara del 2020, è stata vinta dall'austriaco Matthias Mayer, in 1'57"32. Ma, tra gli uo ...L’Italia della velocità ritrova Dominik Paris e Christof Innerhofer in uno dei templi della discesa come la pista Stelvio di Bormio. I due campioni azzurri, che arrivavano dal supergigante di martedì ...