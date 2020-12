Paolo Rossi, commemorazione in Duomo a Prato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prato - Prato ha potuto commemorare uno dei suoi campioni più cari, Paolo Rossi , le cui ceneri hanno fatto ingresso nel Duomo all'interno di un'urna a forma di Coppa del Mondo , per evocare quella ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha potuto commemorare uno dei suoi campioni più cari,, le cui ceneri hanno fatto ingresso nelall'interno di un'urna a forma di Coppa del Mondo , per evocare quella ...

Gazzetta_it : #Prato omaggia #PaoloRossi: le ceneri nell'urna a forma di Coppa del Mondo #pablito - FirenzePost : Paolo Rossi: l’ultimo saluto di Prato al suo campione. L’urna con le ceneri a forma di Coppa del mondo - ruiciccio : RT @RepubblicaTv: Prato, le ceneri di Paolo Rossi nell'urna a forma di coppa del mondo: La città di Prato ha reso omaggio al suo campione d… - sportli26181512 : Paolo Rossi, commemorazione in Duomo a Prato: L'urna contenente le ceneri, e a forma di Coppa del Mondo, è stata po… - AnsaToscana : Paolo Rossi: Prato saluta il suo campione. Commemorazione in Duomo con ceneri in urna a forma Coppa Mondo #ANSA -