Oroscopo Toro 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Toro, come preannuncia il vostro Oroscopo, il 2021 non comincerà nel migliore dei modi. I primi mesi dell'anno, infatti, potrebbero essere alquanto agitati. Saranno molti i Toro che dovranno affrontare un periodo di austerità o dei cambiamenti profondi e spiazzanti. Le novità impreviste e i compromessi che dovrete accettare, potrebbero a lungo andare procurarvi qualche piccola perplessità di troppo. Per fortuna da maggio in poi le cose andranno meglio! Il 2021 sarà l'anno delle rivoluzioni, dei tagli netti, ma anche dei problemi legati a un trasferimento, a un cambiamento di casa o di ufficio. Anche se non vi sentirete più sicuri come un tempo, converrà aspettare maggio per guardarsi intorno, per cercare nuove strade da percorrere. Parola d'ordine: ...

