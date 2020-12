La «scomparsa» delle immagini e dell’agorà (Di giovedì 31 dicembre 2020) Provando a riavvolgere il nastro del 2020 in cerca delle sue immagini ciò che rimane negli occhi è la loro assenza. Il 2020 è un anno senza immagini o meglio senza un immaginario nel quale la sua narrazione, che è sostanzialmente quella della pandemia, trovi una forma. Eppure le immagini non sono mancate, quelle dolorose dei morti e quelle della malattia coi medici e gli infermieri bardati e i pazienti intubati nelle rianimazioni mandate di seguito almeno sui media nostrani … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Provando a riavvolgere il nastro del 2020 in cercasueciò che rimane negli occhi è la loro assenza. Il 2020 è un anno senzao meglio senza un immaginario nel quale la sua narrazione, che è sostanzialmente quella della pandemia, trovi una forma. Eppure lenon sono mancate, quelle dolorose dei morti e quelle della malattia coi medici e gli infermieri bardati e i pazienti intubati nelle rianimazioni mandate di seguito almeno sui media nostrani … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa delle La «scomparsa» delle immagini e dell'agorà | il manifesto Il Manifesto Quei campioni che ci hanno lasciato nel 2020

Da Kobe Bryant a Paolo Rossi, passando per Maradona: un enorme vuoto lasciato dai campioni, in un anno terribile per lo sport mondiale ...

Ore di angoscia per un 54enne scomparso

Abbadia San Salvatore (Siena), 30 dicembre 2020 - Ore di apprensione ad Abbadia San Salvatore per la scomparsa di un uomo di 54 anni. Dal pomeriggio sono iniziate le operazioni di ricerca, che si conc ...

