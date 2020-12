I Re del Kent pubblicano l’album “Sottocultura”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) I Re deld’esordio dal titolo “”: il disco della band milanese è su tutte le piattaforme digitaliè il primo disco dei Re Del. La band milanese sembra porsi come obiettivo quello di far sopravvivere la scena alternative rock con testi in italiano, ispirandosi a band che hanno segnato… L'articolo Corriere Nazionale.

CianPdc : @artdielle @KellerEditore @danisetta @annaritadenardo @ladivoralibri @TLarina1837 @SheMsBluebell @signoraDalloway… - kaurharmanpb09 : I volontari del gruppo religioso Khalsa Aid hanno portato cibo caldo ai camionisti bloccati nel Kent, colpiti dal d… - Fioren3Antonino : RT @greenMe_it: La comunità Sikh del Kent ( #Inghilterra ) si è resa protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà nei confronti dei c… - SalvatoreParadi : RT @illibraio: È Kent Haruf ha trionfare nella Classifica di Qualità de @La_Lettura, inserto culturale del @Corriere. Il suo #romanzo, 'La… - luca_zanutel : RT @illibraio: È Kent Haruf ha trionfare nella Classifica di Qualità de @La_Lettura, inserto culturale del @Corriere. Il suo #romanzo, 'La… -

Ultime Notizie dalla rete : del Kent

Sky Tg24

The CW ha pubblicato finalmente il trailer della sua nuova serie tv, Superman and Lois Superman and Lois è una serie che fa a tutti gli effetti parte di ...The CW ha diffuso oggi il primo teaser trailer della nuova serie Dc targata The CW con protagonisti Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch.