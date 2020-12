Glass Cube | l’ultima esperienza in montagna a contatto con la natura

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ricordano un po' i "cabin" del Nord America, le tipiche abitazioni in legno sparse tra le vette dell'Alaska, del Colorado o dell'Ontario, ma per vivere in modo autentico e diretto lanon bisogna andare lontani, basta scegliere iClub di Dobbiaco, in provincia di Bolzano. A pochi chilometri dalle famose Tre Cime di Lavaredo, in un contesto unico, immersi nella neve, è possibile sperimentare una fuga romantica pensata per chi cerca il massimo comfort ma anche lo spirito autentico della. La soluzione proposta dagli Skyview Chalet della famiglia Panzenberger è una chicca per veri intenditori. Le 12 piccole residenze affacciate sulle sponde del Lago di Dobbiaco hanno un tetto che può diventare trasparente per ammirare, di notte, il cielo stellato o i fiocchi di neve sdraiati nel letto. Il tutto nel cuore delle ...