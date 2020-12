FTSE MIB, i titoli migliori e peggiori del 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – È Diasorin la società che ha registrato la migliore performance del FTSE MIB nel 2020. L’azienda attiva nel mercato della diagnostica di laboratorio ha guadagnato il 46,6% negli ultimi dodici mesi. Alle sue spalle si piazzano Interpump (+42,9%), Nexi (+33,7%), Prysmian (+32,72%) e Amplifon (+31,9%). In fondo alla classifica delle 40 società del FTSE MIB si posizionano BPER (-50,7%), Saipem (-49,7%), Leonardo (-43,9%), Unicredit (-41,7%) ed ENI (-38,9%). (Foto: © Simona Flamigni 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – È Diasorin la società che ha registrato la migliore performance delMIB nel. L’azienda attiva nel mercato della diagnostica di laboratorio ha guadagnato il 46,6% negli ultimi dodici mesi. Alle sue spalle si piazzano Interpump (+42,9%), Nexi (+33,7%), Prysmian (+32,72%) e Amplifon (+31,9%). In fondo alla classifica delle 40 società delMIB si posizionano BPER (-50,7%), Saipem (-49,7%), Leonardo (-43,9%), Unicredit (-41,7%) ed ENI (-38,9%). (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

CorriereQ : Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,1% - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Bilancio 2020: Ftse Mib in calo (-5%). Brilla invece il Ftse Star (+13,7%) - MilanoFinanza : Ftse Mib, i titoli migliori e peggiori di giornata - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,1%: Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 22.232 punti - GiorgioAnnesi : RT @MilanoFinanza: Bilancio 2020: Ftse Mib in calo (-5%). Brilla invece il Ftse Star (+13,7%) -