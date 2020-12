De Vrij: “Io più cattivo grazie a Conte. Scudetto? Si può. Dispiace per la Champions League” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lunga intervista di De Vrij alla Gazzetta dello Sport Lunga intervista concessa da Stefan De Vrij alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dal difensore olandese a partire dalla ritrovata solidità in difesa insieme a Skriniar e Bastoni (“Siamo un reparto unito”) senza però dimenticare la cocente eliminazione dalla Champions League (“Abbiamo lasciato qualcosa per strada”). De Vrij, le piace essere considerato un nuovo “The Wall”?Sì, mi piace. Non avevo un soprannome prima in Olanda… Tra l’altro, quando sono arrivato a Milano, nel mio video di presentazione costruivo un muro. Ho avuto la fortuna di parlare con Samuel un paio di volte per qualche evento: è una brava persona e un difensore fortissimo. ilsalottodelcalcio-de-Vrij-stefan-inter-696×463-696×4631A inizio ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lunga intervista di Dealla Gazzetta dello Sport Lunga intervista concessa da Stefan Dealla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dal difensore olandese a partire dalla ritrovata solidità in difesa insieme a Skriniar e Bastoni (“Siamo un reparto unito”) senza però dimenticare la cocente eliminazione dalla(“Abbiamo lasciato qualcosa per strada”). De, le piace essere considerato un nuovo “The Wall”?Sì, mi piace. Non avevo un soprannome prima in Olanda… Tra l’altro, quando sono arrivato a Milano, nel mio video di presentazione costruivo un muro. Ho avuto la fortuna di parlare con Samuel un paio di volte per qualche evento: è una brava persona e un difensore fortissimo. ilsalottodelcalcio-de--stefan-inter-696×463-696×4631A inizio ...

