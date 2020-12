Dall' interinale al posto fisso in pieno lockdown | la conquista di Francesca

Ultime Notizie dalla rete : Dall interinale

Il Giorno

Cesano Boscone (Milano), 30 dicembre 2020 – Francesca ha 25 anni, è nata nella provincia di Bari, a Monopoli, e dopo la scuola ha iniziato subito a lavorare. Tanta esperienza come cameriera, poi il vi ...CIVITAVECCHIA - Sono 14 le salme in attesa di sepoltura al cimitero monumentale di via Aurelia a Civitavecchia, una delle quali in att ...