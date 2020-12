Capodanno in zona rossa. Le regole (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lockdown in tutta Italia dal 31 dicembre 2020 fino al 3 gennaio 2021. Da domani, con l’eccezione del 4 gennaio, in tutte le regioni si tornerà in zona rossa. Nessun festeggiamento al ristorante, vietata la colazione al bar. Si potrà vendere solamente per asporto fino alle 22. Resta valida anchela consegna a domicilio senza restrizioni. Si potrà andare a messa, possibilmente nella chiesa più vicina a casa. Di seguito le risposte ad alcune tra le domante più frequenti riguardanti la zona rossa: Cosa si potrà fare dal 31 dicembre al 3 gennaio?Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune salvo per motivi di lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. È necessaria l’autocertificazione?Sì, chi dovrà uscire per motivi di necessità, andare ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lockdown in tutta Italia dal 31 dicembre 2020 fino al 3 gennaio 2021. Da domani, con l’eccezione del 4 gennaio, in tutte le regioni si tornerà in. Nessun festeggiamento al ristorante, vietata la colazione al bar. Si potrà vendere solamente per asporto fino alle 22. Resta valida anchela consegna a domicilio senza restrizioni. Si potrà andare a messa, possibilmente nella chiesa più vicina a casa. Di seguito le risposte ad alcune tra le domante più frequenti riguardanti la: Cosa si potrà fare dal 31 dicembre al 3 gennaio?Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune salvo per motivi di lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. È necessaria l’autocertificazione?Sì, chi dovrà uscire per motivi di necessità, andare ...

