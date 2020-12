Calciomercato | tutte le trattative | tutti su Zaccagni Genoa scatenato | colpi salvezza di Parma e Torino

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il campionato di Serie A si è fermato per le vacanze natalizie, le dirigenze continuano invece a muoversi per regalare agli allenatori squadre ancora più complete per la seconda parte di stagione. Tantegià avviate da parte di squadre in lotta per lo scudetto ma anche per lalenel dettaglio.– Ilha bisogno di rinforzi, la classifica fa infatti paura con un serio rischio di retrocessione. Per la difesa è fatta per Denis Vavro, accordo in prestito con riscatto. Per l’attacco ritorno di fiamma per l’attaccante Piatek, il calciatore potrebbe convincersi nei prossimi giorni. MONZA – La squadra di Berlusconi e Galliani è sempre più forte. Nelle ultime giornate ha recuperato qualche posizione ma manca lo sprint per avvicinarsi alla ...