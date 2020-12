**Brexit: Camera comuni approva accordo con 521 voti a favore e 73 contrari** (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Londra, 30 dic. (Adnkronos) - La Camera dei comuni in Gran Bretagna ha approvato l'accordo con l'Ue per la Brexit con 521 voti favorevoli e 73 contrari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Londra, 30 dic. (Adnkronos) - Ladeiin Gran Bretagna hato l'con l'Ue per la Brexit con 521voli e 73 contrari.

La Camera dei Comuni del Parlamento britannico ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sull'accordo commerciale post Brexit ...

Brexit: Johnson, saremo i 'migliori amici' dell'Ue

Il Regno Unito sarà per l'Ue "il migliore amico e alleato" dopo la Brexit. Lo ha assicurato il premier Boris Johnson, che stamane ha riferito alla Camera dei Comuni sull'accordo di libero scambio ragg ...

La Camera dei Comuni del Parlamento britannico ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sull'accordo commerciale post Brexit ...Il Regno Unito sarà per l'Ue "il migliore amico e alleato" dopo la Brexit. Lo ha assicurato il premier Boris Johnson, che stamane ha riferito alla Camera dei Comuni sull'accordo di libero scambio