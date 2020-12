(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ha ufficializzato il suo primo acquisto: si tratta di JoakimPedersen: l’esterno danese classe ‘97dal Genk a titolo definitivo e si sta già allenando con la squadra su autorizzazione del suo vecchio club. Il giocatore è costato 10 milioni di euro e bonus. “L’comunica – si legge in una nota stampa- di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joakim Mahle Pedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l'autorizzazione del Genk. L'operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all'apertura della campagna trasferimenti".caption id="attachment 1064937" align="alignnone" width="1024" Rafael Toloi,...

ItaSportPress : Atalanta, ufficiale: arriva in prestito Maehle - - morenoAlmare : RT @SkySport: Calciomercato Atalanta, ufficiale l'acquisto Maehle: 10 milioni e bonus al Genk - sportli26181512 : Calciomercato Atalanta, ufficiale l'acquisto Maehle: 10 milioni e bonus al Genk: Il club di Percassi chiude il prim… - Pall_Gonfiato : Ufficiale, #Maehle è un nuovo giocatore dell'#Atalanta - SkySport : Calciomercato Atalanta, ufficiale l'acquisto Maehle: 10 milioni e bonus al Genk -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ufficiale

E’ ufficiale anche per l’Atalanta l’acquisto, per circa 10 milioni di euro del 23enne centrocampista esterno danese Joakim Maehle già comunicato martedì scorso dal Genk. Ecco il testo del comunicato d ...BERGAMO, 30 DIC - Il trasferimento di Joakim Maehle, comunicato dal Racing Genk già il 22 dicembre scorso, è ora ufficiale anche per l'Atalanta. "Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto con il club K ...