Anteprima Una Vita di domenica 3 gennaio 2021, Emilio teme il ritorno di Ledesma (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il possibile di ritorno di Ledesma, in cerca di vendetta, affliggerà Emilio e questo verrà reso noto durante la puntata di Una Vita di domenica 3 gennaio 2021. Il ragazzo ascolterà ciò che avranno in mente di fare Cinta e Camino, ma il timore che il mezzadro possa ritornare per vendicarsi di quanto accaduto, sarà il suo pensiero principale. Trama Una Vita, Susana è triste per il suo lavoro La puntata di Una Vita di domenica 3 gennaio 2021, mostrerà una Susana particolarmente infastidita, in quanto non riuscirà ad accettare le critiche, perché si sentiva pienamente soddisfatta della sua opera. Felicia, però, spronerà Rosina a dire la verità e a far comprendere a Susana che, nonostante ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il possibile didi, in cerca di vendetta, affliggeràe questo verrà reso noto durante la puntata di Unadi. Il ragazzo ascolterà ciò che avranno in mente di fare Cinta e Camino, ma il timore che il mezzadro possa ritornare per vendicarsi di quanto accaduto, sarà il suo pensiero principale. Trama Una, Susana è triste per il suo lavoro La puntata di Unadi, mostrerà una Susana particolarmente infastidita, in quanto non riuscirà ad accettare le critiche, perché si sentiva pienamente soddisfatta della sua opera. Felicia, però, spronerà Rosina a dire la verità e a far comprendere a Susana che, nonostante ...

Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Un'anteprima'casalinga'stasera per @insinnaflavio e #leredita per correggere un piccolo sbaglio su una domanda al suo Pubbl… - Ultimoprezzo : Buongiorno! Cominciamo la giornata con una super anteprima assoluta, una promozione che inizierà tra una settiman… - ISTOR_Treviso : RT @BalcaniCaucaso: In anteprima per i lettori di OBC Transeuropa alcune pagine di una guida dedicata alla Repubblica di Venezia primo volu… - itsbloodyj : Ma ci pensate che nel 2021 saranno passati 10 anni dall’uscita di Born This Way di @ladygaga? Perché a me sembra so… - buonweekend : RT @BalcaniCaucaso: In anteprima per i lettori di OBC Transeuropa alcune pagine di una guida dedicata alla Repubblica di Venezia primo volu… -