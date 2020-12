Alonso è già carico: “voglio il titolo nel 2022” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il prossimo mondiale di F1 vedrà il ritorno di Fernando Alonso dopo ben due anni di assenza. Il pilota asturiano, malgrado i suoi 39 anni, non smette di ruggire confidando molto nelle potenzialità della sua Renault, pronta a sfruttare le novità regolamentari previste nel 2022 per tornare nelle posizioni di vertice. Alonso-Renault: sarà titolo mondiale nel 2022? Intanto, però, c’è ancora da affrontare tutto il 2021 che, stando alle sue previsioni, si prevede transitorio. La scuderia francese ha comunque dimostrato di essere competitiva nella stagione passata, come dimostrano i tre podi conquistati(due da Riccardo e uno da Ocon), e la capacità di rimanere fino all’ultimo in lotta per il terzo posto nel mondiale costruttori. Il due volte campione del mondo sa bene che anche per il prossimo anno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il prossimo mondiale di F1 vedrà il ritorno di Fernandodopo ben due anni di assenza. Il pilota asturiano, malgrado i suoi 39 anni, non smette di ruggire confidando molto nelle potenzialità della sua Renault, pronta a sfruttare le novità regolamentari previste nelper tornare nelle posizioni di vertice.-Renault: saràmondiale nel? Intanto, però, c’è ancora da affrontare tutto il 2021 che, stando alle sue previsioni, si prevede transitorio. La scuderia francese ha comunque dimostrato di essere competitiva nella stagione passata, come dimostrano i tre podi conquistati(due da Riccardo e uno da Ocon), e la capacità di rimanere fino all’ultimo in lotta per il terzo posto nel mondiale costruttori. Il due volte campione del mondo sa bene che anche per il prossimo anno ...

