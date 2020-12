Abbracci vietati in Belgio dopo i gol: multa di 750 euro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Belgio banditi gli Abbracci dopo i gol. La decisione arriva dalla Pro League che sanzionerà le esultanze da "assembramento" dopo il gol. Chi si renderà protagonista di Abbracci tra compagni sia in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Inbanditi glii gol. La decisione arriva dalla Pro League che sanzionerà le esultanze da "assembramento"il gol. Chi si renderà protagonista ditra compagni sia in ...

UgoBaroni : RT @CorSport: #Belgio: vietati gli abbracci dopo i gol e multe per chi non indossa la mascherina - infoitsport : Il Belgio stringe il protocollo anti-Covid: vietati gli abbracci fra giocatori durante le esultanze - infoitsport : Belgio, nuove misure anti-Covid: vietati gli abbracci fra giocatori - infoitsport : Belgio, vietati gli abbracci dopo i gol: si rischiano multe e lavori socialmente utili - CorSport : #Belgio: vietati gli abbracci dopo i gol e multe per chi non indossa la mascherina -