Vini bianchi con macerazione | ok dell’Oiv Perché le qvevri dovrebbero farci paura

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) EDITORIALE – Icon, noti anche come “Orange wine“, hanno pari dignità dei “di ghiaccio” – gli Ice Wine cari a Paesi come Canada e Germania – e deiliquorosi come Marsala, Sherry e Porto. A stabilirlo è l’Oiv, l’Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino, che li ha inseriti nella lista dei “speciali“. Un provvedimento che tiene conto – con qualche anno di ritardo – dell’iscrizione del metodo georgiano dificazione in, le anfore interrate utilizzate dalla notte dei tempi in Georgia, nella Lista dei Patrimoni culturali immateriali dell’Umanità dell’Unesco, avvenuta nel 2013. L’Assemblea generaleha adottato la decisione attraverso risoluzione 647-2020, con il ...