Viaggio nell’Accademy Equestre di Costanza Laliscia

(Di martedì 29 dicembre 2020) Giovanissima, pluricampionessa, a 21 anniha ricevuto dal Coni la Medaglia d'Argento al Valore Atletico. E' la giovane atleta di Perugia a portare avanti la bandiera azzurra nell'endurance, uno degli sport a cavallo più duri al mondo, che - nell'anno della pandemia - ha sofferto meno di tanti altri sport, perché si pratica in spazi all'aperto a contatto solo con il proprio cavallo. Nelle gare di massimo livello, quelle in cui la giovane atleta di Perugia precocemente compete, si percorrono 160 chilometri e si sta a cavallo anche 12 o 13 ore, dall'alba al tramonto. Arrivare in fondo al percorso, oltretutto, non significa avere raggiunto l'obiettivo, perché solo un severo controllo veterinario stabilirà se le condizioni del cavallo sono tali da conferire il piazzamento: in caso contrario si viene eliminati....