Reggina-Cremonese in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Reggina-Cremonese sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. I calabresi sono tornati al successo nell'ultimo turno contro la Reggina e vogliono dare seguito ai risultati; i lombardi, invece, dopo la sconfitta interna con il Monza, vogliono immediatamente rialzare la testa per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15:00 di mercoledì 30 dicembre; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace.

