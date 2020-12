Paura in Veneto | tre scosse nel Veronese in meno di due ore

(Di martedì 29 dicembre 2020) Poco dopo il violento terremoto che ha colpito la Croazia, treravvicinate, indi due ore si sono registrate nel. Sono state registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La magnitudo è stata superiore ai terremoti precedenti salendo a 4.4. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il primo terremoto, di magnitudo 3.4, è stato registrato alle 14:02, il secondo, di 2.8, alle 14:44 ed entrambi con epicentro vicino a Salizzole. Sono decine le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, ma nessuna segnalazione di danni. Le chiamate si sono moltiplicate in particolare dopo la terza scossa, più forte delle altre. Si è trattato di richieste di informazioni, e non di segnalazioni di danni a persone o cose.

