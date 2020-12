Osservatorio SIGEP | gli italiani riscoprono la moka Anche grazie all’e-commerce

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Se non è possibile – per ora – andare al bar, ci si può sempre attrezzare per “portare” il bar a casa. Così, con bar e pasticcerie il cui raggio d’azione è attualmente limitato al solo asporto o delivery nei giorni di fascia rossa o arancione fino al 7 gennaio – in scia alle misure contenute nel Decreto Natale – glila. Ovviamente in attesa di tornare a gustare il caffè espresso. E’ quanto rileva l’, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group la cui prossima edizione si terrà alla Fiera di Rimini in programma la prossima primavera. Una richiesta di prodotto di qualità che viaggia con l’e-e di nuove conoscenze nella preparazione: esigenze che portano ...