"Non conosco le regole Covid" Multa al pescatore prigioniero (Di martedì 29 dicembre 2020) Federico Garau L'uomo si era fermato a fumare una sigaretta con un amico sul lungomare di Mazara Del Vallo. Nel verbale si legge che ignorava le norme anti-Covid "causa prigionia" Si era fermato con un amico sul lungomare di Mazara del Vallo (Trapani) per fumare una sigaretta e fare due chiacchiere, ma è stato colto sul fatto dalle forze dell'ordine che gli hanno contestato la violazione delle norme anti-Covid imposte dal governo nel periodo delle festività. Per questo motivo uno dei 18 pescatori bloccati e sequestrati in Libia dalle autorità locali dovrà ora pagare una sanzione da 180 euro. Stando a quanto riportato da Agi, l'episodio si è verificato durante la giornata di ieri, lunedì 28 dicembre. A raccontare quanto accaduto è lo stesso protagonista della vicenda, vale a dire Farhat Jammali, il capo macchina del "Medinea". L'uomo, di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Federico Garau L'uomo si era fermato a fumare una sigaretta con un amico sul lungomare di Mazara Del Vallo. Nel verbale si legge che ignorava le norme anti-"causa prigionia" Si era fermato con un amico sul lungomare di Mazara del Vallo (Trapani) per fumare una sigaretta e fare due chiacchiere, ma è stato colto sul fatto dalle forze dell'ordine che gli hanno contestato la violazione delle norme anti-imposte dal governo nel periodo delle festività. Per questo motivo uno dei 18 pescatori bloccati e sequestrati in Libia dalle autorità locali dovrà ora pagare una sanzione da 180 euro. Stando a quanto riportato da Agi, l'episodio si è verificato durante la giornata di ieri, lunedì 28 dicembre. A raccontare quanto accaduto è lo stesso protagonista della vicenda, vale a dire Farhat Jammali, il capo macchina del "Medinea". L'uomo, di ...

LucaBizzarri : @orfini Scusami, per parlare in italiano non credo serva essere un accademico. Conosco muratori che si esprimono me… - SalvatoreTsonos : @LoveangelAnna Non ti conosco bene, ma da quel poco che posso leggere nn ci credo che nn hai cuore - skaiblakes : è basato sulle persone che conosco quindi non ve la prendete ?? - malincomia : taehyung è una persona che non conosco ma che stimo e rispetto profondamente, è la mia ispirazione, il mio conforto… - lorenzhaus : @SBazzoffia @grindelwaldo @BarillariDav Ne conosco pacchi di gente laureata a Camerino (di Roma) o di gente laureat… -

Ultime Notizie dalla rete : Non conosco MotoGP, Capirossi: “Non conosco il futuro di Dovizioso” Motori News 24 Vi racconto il mio padre Salva, uno dei eroi civili di Mattarella

L'amico e collega Luigi Alfondo conosce da 50 anni padre Salvatore Morittu: «È sempre stato in prima linea contro tutte le dipendenze (da droghe, alcol, videopoker e altro), ma si mantiene defilato qu ...

Maurizio Costanzo: “Do dei consigli a Virginia Raggi, è una che ascolta. Il feeling è nato nel mio Show”

Maurizio Costanzo nuovo spin doctor di Virginia Raggi, prima cittadina di Roma in piena campagna elettorale per il bis. Questa l’indiscrezione lanciata ieri, a sorpresa, dal quotidiano Repubblica: “Di ...

L'amico e collega Luigi Alfondo conosce da 50 anni padre Salvatore Morittu: «È sempre stato in prima linea contro tutte le dipendenze (da droghe, alcol, videopoker e altro), ma si mantiene defilato qu ...Maurizio Costanzo nuovo spin doctor di Virginia Raggi, prima cittadina di Roma in piena campagna elettorale per il bis. Questa l’indiscrezione lanciata ieri, a sorpresa, dal quotidiano Repubblica: “Di ...