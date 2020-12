Morta in casa a Natale per presunta rapina: compare ipotesi di omicidio domestico (Di martedì 29 dicembre 2020) Continuano ad emergere dettagli estremamente sospetti ed inquietanti sulla vita di Rosina Cassetti, la donna Morta in casa sua, a Montecassiano (Macerata) la notte di Natale. Marito e figlia, che risiedevano con lei, hanno raccontato che la donna sarebbe Morta in seguito ad una rapina in casa: in realtà gli elementi finora non coinciderebbero con la versione fornita dai famigliari, e porterebbe invece gli inquirenti a valutare l’ipotesi dell’omicidio e delle pregresse violenze domestiche. Sono sempre di più gli elementi che portano a ritenere plausibile che Rosina Cassetti, pensionata di 87 anni, vivesse in un clima di terrore e reclusione per mano dei suoi stessi parenti, e che proprio loro possano aver provocato la sua morte. A rendere ancora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Continuano ad emergere dettagli estremamente sospetti ed inquietanti sulla vita di Rosina Cassetti, la donnainsua, a Montecassiano (Macerata) la notte di. Marito e figlia, che risiedevano con lei, hanno raccontato che la donna sarebbein seguito ad unain: in realtà gli elementi finora non coinciderebbero con la versione fornita dai famigliari, e porterebbe invece gli inquirenti a valutare l’dell’e delle pregresse violenze domestiche. Sono sempre di più gli elementi che portano a ritenere plausibile che Rosina Cassetti, pensionata di 87 anni, vivesse in un clima di terrore e reclusione per mano dei suoi stessi parenti, e che proprio loro possano aver provocato la sua morte. A rendere ancora ...

