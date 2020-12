Moderna recupera dopo i recenti cali | saldo da inizio anno è positivo

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,94%,innescati dai problemi emersi con il suo vaccino anti-Covid. Nei giorni scorsi, infatti, a far scattare le vendite sul titolo è stata la prima reazione allergica al vaccino recentemente autorizzato dai regolatori statunitensi. Il bilancio daresta saldamente(+487%). Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend della società americana di biotecnologia rispetto all’indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento ...

Ultime Notizie dalla rete : Moderna recupera

Il Messaggero

Partenza in rialzo per Wall Street che continua così a percorrere la strada positiva imboccata in avvio d'ottava. Nei primi minuti di scambi l'indice Dow Jones avanza dello 0,41%, mentre l'S&P500 e il ...