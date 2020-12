Mercato Juventus, Agresti smentisce tutto: “Non è un obiettivo bianconero” (Di martedì 29 dicembre 2020) Mercato Juventus – Ieri le parole di Guelpa davano per “fortemente probabile”, l’arrivo di Ozil alla Juventus. Oggi però arriva la pesante smentita. Mesut Ozil non è un obiettivo dei bianconeri per il Mercato di gennaio. Chiusa l’ipotesi che portava al tedesco. Infatti sembra sfumata, o forse non c’è mai stata, la pista che portava l’ex Real Madrid a Torino. Mercato Juventus, Agresti smentisce l’arrivo di Ozil Il calciatore tedesco di origine turca era stato accostato alla Vecchia Signora come prossimo rinforzo nella campagna acquisti di gennaio. Un obiettivo certamente di qualità ma vista la forma fisica non più al top dei tempi passati, non convinceva una fetta di tifosi che è rimasta scettica nonostante il palmares ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 dicembre 2020)– Ieri le parole di Guelpa davano per “fortemente probabile”, l’arrivo di Ozil alla. Oggi però arriva la pesante smentita. Mesut Ozil non è undei bianconeri per ildi gennaio. Chiusa l’ipotesi che portava al tedesco. Infatti sembra sfumata, o forse non c’è mai stata, la pista che portava l’ex Real Madrid a Torino.l’arrivo di Ozil Il calciatore tedesco di origine turca era stato accostato alla Vecchia Signora come prossimo rinforzo nella campagna acquisti di gennaio. Uncertamente di qualità ma vista la forma fisica non più al top dei tempi passati, non convinceva una fetta di tifosi che è rimasta scettica nonostante il palmares ...

Mercato Juve Depay nome caldo per l’attacco: Bernardeschi la chiave.

