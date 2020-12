Manovra: Manca (Pd), 'saldi non in discussione' (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Per quanto ci riguarda, il viceministro Misiani ha spiegato con chiarezza e trasparenza per quale motivo sarà necessaria una correzione del comma 8 della legge di bilancio, per un errore che comunque non implica una variazione nei saldi e rispetta pienamente l'equilibrio di finanza". Lo ha detto in aula il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio. "La correzione è necessaria per rispettare la volontà politica del governo di stabilizzare i 100 euro. Senza la correzione la norma avrebbe infatti un 'tiraggio' di 1,6 miliardi, mentre ne sono stati stanziati 3,3 -ha proseguito Manca-. Non c'è quindi alcun problema di copertura, anzi ci sarebbe un avanzo. Dobbiamo chiarire una volta per tutte che governare il Paese per attraversare una pandemia come questa non è semplice e sta richiedendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Per quanto ci riguarda, il viceministro Misiani ha spiegato con chiarezza e trasparenza per quale motivo sarà necessaria una correzione del comma 8 della legge di bilancio, per un errore che comunque non implica una variazione neie rispetta pienamente l'equilibrio di finanza". Lo ha detto in aula il senatore Daniele, capogruppo Pd in commissione Bilancio. "La correzione è necessaria per rispettare la volontà politica del governo di stabilizzare i 100 euro. Senza la correzione la norma avrebbe infatti un 'tiraggio' di 1,6 miliardi, mentre ne sono stati stanziati 3,3 -ha proseguito-. Non c'è quindi alcun problema di copertura, anzi ci sarebbe un avanzo. Dobbiamo chiarire una volta per tutte che governare il Paese per attraversare una pandemia come questa non è semplice e sta richiedendo ...

"Sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi anche per quest'anno non se ne parla", osserva il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani.

